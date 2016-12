Attaque de Nassoumbou: le SNAID suspend son mot d’ordre de grève

Le Syndicat National des agents des impôts et des domaines (SNAID) avait prévu entamer une grève de cinq jours à compter de ce 19 décembre 2016 pour réclamer de meilleures conditions de vie et de travail.

Dans un communiqué parvenu à la rédaction de Fasozine, le SNAID suspend le mot d’ordre pour « témoigner de la solidarité et de la compassion des travailleurs des impôts au peuple burkinabè suite aux attaques terroristes du 16 décembre 2016 ayant coûté la vie à une dizaine d’éléments des FDS ».

En rappel, le syndicat revendique une amélioration des libertés démocratiques et syndicales et une bonne gouvernance administrative et fiscale. Le SNAID proposait pour ce faire « la suppression de certains impôts, la réduction des taux de certaines taxes contre l’augmentation des taux d’autres impôts, la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale notamment dans le secteur minier, des téléphonies et dans bien d’autres domaines ».